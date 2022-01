Reduce Hair Fall: अगर बहुत झड़ रहे हैं बाल, तो सोने से पहले करें ये काम, तुरंत मिलने लगेगा फायदा

How to reduce hair fall: बाल झड़ना यानी हेयर फॉल एक आम समस्या बनता जा रहा है. लेकिन यह जितना आम हो रहा है, उतना ही तकलीफ देता है. क्योंकि, अगर समय पर बालों का झड़ना नहीं रोका गया, तो यह गंजेपन का कारण (Hair Loss Causes) बन सकता है. लेकिन, इस आर्टिकल में बताए जा रहे हेयर केयर टिप्स (Hair Care Tips) की मदद से आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं. इन हेयर केयर टिप्स को अपनाने के बाद तुरंत ही फायदा दिखने लगेगा.

ये भी पढ़ें: Natural Skin Care: सोने से पहले FACE पर लगाएं इस तेल की बूंदें, बढ़ती जाएगी चेहरे की चमक

Tips to reduce Hair Fall: बालों का झड़ना कैसे बंद करें?

बालों के झड़ने का कारण ब्लड सर्कुलेशन में कमी, कमजोर जड़ें, उलझे बाल, डैंड्रफ आदि हो सकते हैं. लेकिन, इन नैचुरल तरीकों को अपनाकर बालों का झड़ना बंद किया जा सकता है.

1. उंगलियों से बालों की मसाज

रात में सोने से पहले बालों में हल्के हाथ से मसाज करें. आप हफ्ते में एक या दो बार तेल का उपयोग कर सकते हैं, वरना खाली हाथ से ही बालों की मालिश करें. इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और बालों की जड़ों तक खून पहुंचेगा.

2. बालों में कंघी करके सोएं

रात में सोने से पहले अपने बालों में कंघी करनी चाहिए. क्योंकि, दिनभर में बाल उलझ जाते हैं और इसी तरह सोने से बालों में गांठें पड़ सकती हैं. इसलिए, रात में सोने से पहले बालों में हल्के हाथ से कंघी करें. इससे स्कैल्प को मसाज भी मिलेगी और हेयर फॉल तुरंत कम हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: Fast Weight loss: ये आदतें अपनाने के बाद पिघलने लगेगी पेट की चर्बी, वेट लॉस के बाद मिलेगी पतली कमर

3. मुलायम तकिया का कवर

अपने तकिए का कवर मुलायम रखें. क्योंकि, ऐसा ना करने से तकिए के कवर से बाल घर्षण खाते हैं. जिससे बालों की जड़ कमजोर हो सकती हैं और वे टूट सकते हैं.

4. रात में सीरम लगाना

रात में सीरम लगाकर सोने से भी हेयर फॉल रुक सकता है. क्योंकि, सीरम बालों की नमी को बनाए रखने में मदद करता है और उन्हें ड्राई नहीं होने देता. लेकिन, ध्यान रखें कि सीरम को जड़ों या स्कैल्प पर नहीं लगाना है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.