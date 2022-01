नहाने के इतनी देर बाद लगाना चाहिए Moisturizer, वरना स्किन नहीं बनेगी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल

"सर्दियां हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, ड्राई स्किन है, मॉश्चराइजर लगाया, मगर कोई फायदा नहीं...." अमूमन लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है. वो ड्राई स्किन दूर करने के लिए मॉश्चराइजर तो लगाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता. दरअसल, इसके पीछे मॉश्चराइजर का गलत समय पर इस्तेमाल करना हो सकता है. अगर आप मॉश्चराइजर का पूरा फायदा पाना चाहते हैं और स्किन को सॉफ्ट व ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो नहाने के बाद इस समय मॉश्चराइजर लगाएं.

Best Time to Apply Moisturizer: मॉश्चराइजर लगाने का सही वक्त क्या है?

एक अंग्रेजी वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक NYC डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. हॉवर्ड सोबेल कहती हैं कि मॉश्चराइजर लगाने का सही समय वो होता है, जब नहाने के बाद आपकी स्किन गीली ना हो, लेकिन पूरी तरह सूखी भी ना हो. इस दौरान स्किन के अंदर नमी होती है, जिसे मॉश्चराइजर लगाकर लॉक किया जा सकता है. इसका मतलब है कि आपको नहाने के 5 मिनट के भीतर बॉडी पर मॉश्चराइजर लगा लेना चाहिए और नहाने के बाद स्किन को तौलिए से थपकी लगाकर सुखाएं.

ये भी पढ़ें: अगर बालों में इस तरह लगाते हैं तेल, तो शुरू हो जाएगा Hair Fall, मिलेगा सिर्फ नुकसान

When to use Moisturizer: कब-कब इस्तेमाल करना चाहिए मॉश्चराइजर?

सर्दियां, गर्म पानी से नहाना, ओवर एक्सफोलिएशन आदि त्वचा से नमी छीन लेते हैं और उसे रूखा बना देते हैं. वहीं, कुछ लोगों की स्किन ही ड्राई होती है. ऐसे में वो निम्नलिखित स्थितियों में मॉश्चराइजर लगा सकते हैं.

नहाने के बाद

बाहर एक्सरसाइज करने से पहले

शेविंग करने के बाद

रात में सोने से पहले

हाथों को धोने या सैनिटाइज करने के बाद

एक्सफोलिएट या स्क्रब करने के बाद

Best Moisturizer: कौन-सा मॉश्चराइजर इस्तेमाल करें?

Moisturizer for Oily Skin: ऑयली स्किन के लिए आपको वॉटर-बेस्ड, ऑयल फ्री मॉश्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसे मॉश्चराइजर जेल जैसे होते हैं, जिसमें ऑयल नहीं होता और यह काफी लाइट होते हैं. Moisturizer for Dry Skin: ड्राई स्किन के लिए क्रीम वाले ऑयल बेस्ड मॉश्चराइजर इस्तेमाल करने चाहिए. जो कि भारी होते हैं और स्किन को देर तक नमी प्रदान करते हैं. Moisturizer for Combination Skin: कॉम्बिनेशन स्किन के लिए वॉटर बेस्ड मॉश्चराइजर या ऑयल बेस्ड मॉश्चराइजर में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें डिपेंड करता है कि आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है या ड्राई. Moisturizer for Sensitive Skin: संवेदनशील त्वचा पर सुगंध रहित मॉश्चराइजर इस्तेमाल करने चाहिए.

ये भी पढ़ें: लौट आया है Work From Home, इन हेल्थ टिप्स को दोबारा कर लीजिए याद

Moisturizer Benefits: मॉश्चराइजर लगाने के फायदे

स्किन हाइड्रेट रहती है.

सन डैमेज के खिलाफ सुरक्षा मिलती है.

चेहरा का रंग निखरता है.

बढ़ती उम्र के लक्षण कम होते हैं. आदि

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.