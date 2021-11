Skin care tips: खूबसूरत दिखने के लिए सर्दियों के मौसम में करें ये काम, हमेशा चमकता रहेगा चेहरा

Skin care tips: ठंड के मौसम ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है. इस मौसम में महिला हो या फिर पुरुष सभी को त्वचा का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान शुष्क वातावरण और ठंडी हवा का सबसे ज्यादा प्रभाव त्वचा पर पड़ता है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठंड के दौरान स्किन में नमी कम होने के कारण वह ड्राई हो जाती है, साथ ही कुछ लोगों का तो रंग भी काला पड़ने लगता है. लिहाजा आपको इस मौसम में अपनी स्किन का खास ख्याल रखना पड़ता है.

सर्दियों में स्किन को होने वाली समस्या (skin problems in winter)

दरअसल, सर्दियां त्वचा को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है. ठंडे तापमान और हवा में त्वचा की नमी चले जाने से स्किन शुष्क हो जाती है. लिहाजा चेहरे पर रूखानपन साफ दिखने लगता है. ऐसे में खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए त्वचा की नियमित तौर पर क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग की जरूरत पड़ती है.

स्किन को हेल्दी रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Follow these tips to keep the skin healthy)

1. ड्राई ब्रश जरूरी

जब आप सोकर सुबह उठते हैं तो सबसे पहले त्वचा पर ड्राई ब्रश का इस्तेमाल करें. इससे त्वचा के डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे. ड्राई ब्रश का आप हफ्ते में दो बार उपयोग कर सकते हैं. इससे त्वचा मुलायम और खूबसूरत बनती है.

2. त्वचा को क्लीन करना भी जरूरी

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हरैं कि ड्राई ब्रश का इस्तेमाल करने के बाद त्वचा को क्लीन करना बेहद जरूरी है. ऐसा करने से स्किन पर मौजूद धूल-मिट्टी हट जाती है. साथ ही त्वचा से गंदगी को हटाने के लिए आप क्रीमी शावर जैल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. स्क्रब भी जरूरी

आप खूबसूरत और मुलायम त्वचा पाने के लिए घर पर बने स्क्रब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे बॉडी से डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं और त्वचा मुलायम बनती है.

4 .बॉडी लोशन का इस्तेमाल

त्वचा को अच्छी-तरह से क्लीन करने के बाद उस पर बॉडी लोशन का इस्तेमाल करें. क्योंकि बॉडी लोशन त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है. आप इसके लिए बादाम या फिर नारियल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​