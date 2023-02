Breakfast Time: कभी भी स्किप न करें नाश्ता, बीमारियों से बचे रहने के लिए जानें सही समय

Do Not Skip Breakfast: क्या आपको पता है नाश्ता न करने के क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं? आज हम आपको इस आर्टिकल में नाश्ता स्किप करने के साइड इफेक्ट्स बताएंगे. जी हां, जिस तरह पोषक तत्वों से भरपूर आहार हमारे लिए जरूरी है, उतनी है जरूरी है कि हम समय पर रोजाना अपनी मील पूरी करें. यानी दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक नाश्ता, लंच और डिनर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. बहुत से लोग देर से सोकर उठने के कारण अक्सर नाश्ता स्किप कर देते हैं. अगर आप आप हर रोज ऐसा कर रहे हैं, तो इससे आपको उम्र भर का नुकसान हो सकता है. दरअसल, नाश्ता शरीर के लिए एनर्जी बूस्टर और ब्रेन बूस्टर का काम करता है. लेकिन, सुबह की शुरुआत में ही इसकी कमी आपको बीमार कर सकती है. आइये जानें...

नाश्ता करने का सह समय (Right Time To Do Breakfast)-

सुबह का नाश्ता हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. अगर हम रोजाना सही समय पर नाश्ता करते हैं, तो इससे कई बीमारियों से बचा जा सकता है. आपको बता दें, नाश्ता करने का सही समय सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच का है. आपको हर हाल में सुबह 10 बजे से पहले नाश्ता कर लेना चाहिए.

नाश्ता स्किप करने से हो सकती हैं ये बीमारियां (Diseases Due To Skipping Breakfast)

1. स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ना

नाश्ता करने से कोर्टिसोल हार्मोन नहीं बढ़ता है. लेकिन, जब आप नाश्ता करना छोड़ देते हैं, तो कोर्टिसोल का स्तर तेजी से बढ़ता है. इसलिए सुबह 7 बजे तक कुछ जरूर खा लेना चाहिए. ताकि आप हार्मोन के स्तर को वापस नीचे ला सकें. जब कोर्टिसोल का स्तर बहुत अधिक होता है, तो आप सबसे अधिक चिंतित या चिड़चिड़े महसूस करने लगते हैं.

2. शुगर की दिक्कत

नाश्ता छोड़ना इंसुलिन प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है. क्योंकि रात भर जब आप सोते हैं, तो शरीर शुगर का इस्तेमाल कर रहा होता है. सुबह जब आप उठते हैं, तो शुगर लेवल लो होता है. वहीं जब आप सुबह उठकर सही समय पर नाश्ता करेंगे तो इससे शुगर बैलेंस होता है और इंसुलिन प्रोडक्शन सही रहता है. वहीं लंबे समय तक जब शरीर को खाना नहीं मिलता और उसके बाद जब आप एकसाथ ढेर सारा खाना खाते हैं, तो ये खराब शुगर मेटाबोलिज्म और डायबिटीज की ओर ले जाता है.

3. हाई बीपी की समस्या

नाश्ता न करने से हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है. सुबह के भोजन को नियमित रूप से छोड़ने से आप वजन बढ़ने और एथेरोस्क्लेरोसिस और हाई बीपी की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं. साथ ही ये कोरोनरी हृदय रोग का शिकार बना सकती है.

4. थायराइड की बीमारी

अगर हर रोज नाश्ता स्किप करने की आदत आपकी बन चुकी है, तो इससे थायराइड की समस्या हो सकती है. क्योंकि जब शरीर को सही समय से एनर्जी नहीं मिलती तो हार्मोन का प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता है और ये थायराइड की बीमारी को ट्रिगर कर सकता है. इससे तेजी से मोटापा बढ़ सकता है, या तो वजन अधिक घट सकता है. इसलिए इस आदत को छोड़ दें और रोजाना सही समय पर नाश्ता जरूर करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

