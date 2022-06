Raisin Benefits: भीगी हुई किशमिश के साथ मिलाकर खाएं ये चीज, शरीर में भर जाएगी ताकत

soaked kismis benefits: भीगी हुई किशमिश खाने से शरीर की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं. लेकिन भीगी हुई किशमिश के साथ भीगे चने मिलाकर खाने से ज्यादा फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किशमिश और चना दोनों ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं. आइए जानते हैं कि भीगी हुई किशमिश और भीगे चनों को मिलाकर कब खाना चाहिए और इससे कौन-से फायदे मिलते हैं.

Soaked Raisin Benefits: भीगी किशमिश खाने के लाभ

भीगी किशमिश (Benefits of soaked kismis) के अंदर प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम, विटामिन-सी आदि न्यूट्रिशन होता है. जो कि निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं.

भीगी हुई किशमिश खाने से कब्ज का इलाज होता है. फाइबर मल को मुलायम बनाकर बाहर निकलने में मदद करता है. किशमिश खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है. अगर आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहती है, तो भीगी हुई किशमिश खाने से एनर्जी बढ़ाई जा सकती है. किशमिश में विटामिन-सी होता है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमार नहीं पड़ने देती. किशमिश खाने से शरीर में खून की कमी दूर की जा सकती है.

Soaked Chana Benefits: भीगे चने खाने के फायदे

किशमिश की तरह ही भीगे चने (Benefits of soaked chana in hindi) में भी प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, मैंगनीज, फोलेट, कॉपर, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, थियामिन, विटामिन बी6, पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों की भरमार होती है. आइए भीगे चने खाने के फायदे जानते हैं.

चना खाने से वेट लॉस में मदद मिलती है. क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा रखता है. मसल्स बढ़ाने और शरीर को ताकतवर बनाने के लिए चना खाना चाहिए. इसमें मौजूद प्रोटीन मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है. चना खाने से ब्लड शुगर भी कम रहता है. क्योंकि यह एक लो-ग्लाइसेमिक फूड होता है. भीगी किशमिश की तरह भीगे चने खाने से भी कब्ज की समस्या दूर होती है.

When to eat soaked kismis and chana: भीगी किशमिश और भीगे चने कब खाने चाहिए?

भीगी किशमिश और भीगे चने मिलाकर सुबह के वक्त खाने चाहिए. क्योंकि, उस वक्त पेट खाली होता है और पाचन तंत्र आसानी से दोनों चीजों को पचाकर पूरा पोषण प्राप्त कर पाता है. अपनी मॉर्निंग डाइट में भीगी किशमिश और भीगे चनों को जरूर शामिल करें.