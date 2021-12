15-18 साल के बच्चों के लिए ऐसे बुक कर सकेंगे Covid Vaccine, अलग तरीके से बुक होगी Precaution Dose

How to register vaccine for kids: प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 जनवरी से बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने की जानकारी दी है. जिन बच्चों की उम्र 15 से 18 साल के बीच है, वह कोविड वैक्सीन बुक कर सकते हैं. इसके साथ ही पीएम ने बताया कि 60 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग, जो किसी कोमॉर्बिडिटीज (comorbidities) से जूझ रहे हैं, वह भी Precaution Dose ले सकते हैं. प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज को Precaution Dose के नाम से संबोधित किया है. लेकिन इस डोज को बुक करने के लिए कुछ शर्ते रखी गई हैं.

ये भी पढ़ें: ये होते हैं कमजोर इम्युनिटी के खतरनाक लक्षण, ऐसे लोगों को जल्दी चपेट में लेगा Omicron!

CoWIN पर 1 जनवरी से ऐसे बुक होगी बच्चों के लिए वैक्सीन

CoWIN प्लेटफॉर्म चीफ डॉ. आरएस शर्मा ने एएनआई को बताया कि 1 जनवरी से बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन बुक की जा सकेगी. वैक्सीन को बुक करने का प्रोसेस पहले की तरह ही रहेगा. लेकिन बच्चों की वैक्सीन रजिस्टर करने के लिए एक अतिरिक्त (10th) आईडी कार्ड को जोड़ा गया है, जो कि स्टूडेंट कार्ड है. ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि कुछ बच्चों के पास आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र की अनुपस्थिति हो सकती है. आपको बता दें कि सरकार द्वारा बच्चों को कोविड वैक्सीन के रूप में Covaxin दी जा सकती है.

ये भी पढ़ें: सावधान: ओमिक्रॉन से नहीं बचाता कपड़े का मास्क? इस तरीके का मास्क पहनना करें शुरू!

CoWIN पर 60+ बुजुर्ग ऐसे बुक कर सकेंगे Precaution Dose

इसके बाद डॉ. आरएस शर्मा ने कहा कि Precaution Dose लेने के लिए आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा की होनी चाहिए. साथ ही आपकी दूसरी डोज और रजिस्टर करने की तारीख के बीच 9 महीने (39 हफ्तों) का अंतराल होना चाहिए. इसके बाद CoWIN ऐप पर जाएं और रजिस्टर करें. रजिस्टर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि 'क्या आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज है या नहीं?' अगर आप 'हां' का विकल्प चुनेंगे, तो आपकी Precaution Dose या बूस्टर डोज बुक हो जाएगी. इसके बाद आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर किसी प्रमाणित डॉक्टर द्वारा दिया गया कोमॉर्बिडिटीज सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. बता दें कि सरकार ने पहले से ही निर्धारित की गई स्वास्थ्य समस्याओं को ही कोमॉर्बिडिटीज की लिस्ट में रखा है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.