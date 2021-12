ये होते हैं कमजोर इम्युनिटी के खतरनाक लक्षण, ऐसे लोगों को जल्दी चपेट में लेगा Omicron!

Symptoms of Weak Immune System: कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले (covid 19 omicron variant cases) भारत में काफी बढ़ गए हैं. ओमिक्रॉन कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को सबसे जल्दी शिकार बनाता है और ऐसे लोगों की हालत खराब कर देता है. लेकिन, अगर आपको इम्युनिटी कम होने के इन खतरनाक लक्षणों के बारे में जानकारी है, तो आप समय पर इम्युनिटी बूस्ट करके किसी भी संक्रमण से बच सकते हैं. आइए, शरीर की इम्युनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के लक्षण जान लेते हैं.

Symptoms of weak immunity: कमजोर इम्युनिटी के खतरनाक लक्षण

वेबएमडी के मुताबिक, जिस व्यक्ति के शरीर की इम्युनिटी कमजोर होती है, उसके अंदर निम्नलिखित लक्षण दिख सकते हैं. जैसे-

1. सर्दी-जुकाम या खांसी

सर्दी-जुकाम या खांसी होना रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने का सबसे आम लक्षण है. क्योंकि, इम्युनिटी कमजोर होने से शरीर बैक्टीरिया व वायरस के खिलाफ ढंग से लड़ नहीं पाता और बार-बार बीमार पड़ने लगता है. इस बीमारी में सर्दी-जुकाम होना सबसे आम है.

2. ठंडे हाथ रहना

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हाथ ठंडे रहने के पीछे कई वजहों में से एक कमजोर इम्यून सिस्टम भी होता है. जिसके कारण नसों में सूजन आ जाती है और उनमें ढंग से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है. ऐसे में स्किन पीली पड़ने लगती है और हाथ ठंडे रहने लगते हैं.

3. पेट की दिक्कतें

इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण पेट से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं. जिन लोगों को लो-इम्युनिटी की परेशानी होती है, उन्हें बार-बार कब्ज, डायरिया, पेट दर्द आदि दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है. क्योंकि, शरीर पेट में पहुंचे हानिकारक सूक्ष्मजीवों से ढंग से लड़ नहीं पाता है.

4. थकान रहना

इम्युनिटी कम होने के कारण शरीर में हरदम थकावट रहती है. क्योंकि, कमजोर इम्यून सिस्टम कई बार हेल्दी ब्लड सेल्स को नष्ट कर देता है. जिसके कारण शरीर में खून की कमी व एनीमिया हो सकता है. यह खून की कमी सिरदर्द, थकान, सांस फूलने जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है.

Immunity booster tips: इम्युनिटी बढ़ाने के आसान तरीके

मायोक्लीनिक के मुताबिक, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्युनिटी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित टिप्स को जरूर अपनाएं. ताकि ओमिक्रॉन जैसे वायरस से भी बचे रह सकें. वहीं, बच्चों में इम्युनिटी (how to improve immunity in kids) कम होती है, जिस कारण उन्हें भी ये तरीके सीखाएं.

हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखें. दिन में दो बार दांतों को साफ करें. ताजे फल व हरी सब्जियां खाएं. शारीरिक गतिविधि ज्यादा से ज्यादा करें. पर्याप्त नींद लें. तनाव मैनेज करें. बीमार व्यक्तियों से उचित दूरी बनाएं व मास्क, हैंड सैनिंटाइजर जैसे सेफ्टी तरीके अपनाएं. डॉक्टर से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.