Summer foods: गर्मियों में आपको तरोताजा रखेंगे ये सुपरफूड, डाइट में शामिल करने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Summer foods: गर्मियों के मौसम में चुभती धूप से राहत पाने के लिए लोग कपड़ों से लेकर खान-पान में बदलाव लाते हैं. अगर आप भी इस मौसम में अपने डाइट का खास ध्यान रखेंगे, तो आप इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं. कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिनका गर्मियों में सेवन सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. आइए नीचे इस खबर में हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताएंगे, जिनके सेवन से गर्मी से राहत मिलेगी.

गर्मियों में जरूर करें इन तीन चीजों का सेवन- Must consume these three things in summer

1. पुदीना

बॉडी में ठंडक बनाए रखने के लिए पुदीने का सेवन करें. इसकी तासीर ठंडी होती है, पुदीना को आप कई तरह से खा सकते हैं. इसे चटनी और शरबत के रूप में सेवन कर सकते हैं.

पुदीना के लाभ

पेट को ठंडा रखता है. मुंह की दुर्गंध दूर करता है. लू से बचाने में फायदेमंद है. पाचन शक्ति सुधारता है.

2. नारियल पानी

गर्मियों में चिलचिलाती धूप से बचने के लिए नारियल पानी का सेवन करना चाहिए. रोजाना एक गिलास नारियल पानी का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.

नारियल पानी के लाभ

शरीर हाइड्रेटेड बना रहता है. पेट को ठंडा रखता है. शरीर को एनर्जी भी मिलती है. वजन घटाने में फायदेमंद है.

3. तरबूज

गर्मियों में तरबूज का सेवन जरूर करें. क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर हाइड्रेट रहता है. तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट भी ज्यादा समय के लिए भरा रहता है. तरबूज को आप चटनी के रूप में भी खा सकते हैं.

तरबूज के फायदे

शरीर को ठंडक पहुंचाता है. पाचन को बढ़िया बनाता है. वजन घटाने में फायदेमंद है. गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखता है.

Apple Benefits: इस वक्त खाना शुरू करें 1 सेब, दूर होंगी ये बीमारियां, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.