अगर रात को सोते समय आता है पसीना तो इसे नजरअंदाज न करें, हो सकती है गंभीर बीमारी

Sweating While Sleeping At Night: स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है. इसके लिए सही है कि आप रात के समय ही अपनी नींद पूरी करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिन के समय व्यक्ति का सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. लेकिन जब हमें स्ट्रेस या किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो रात को अच्छी नींद नहीं आती है. वहीं रात को सोते समय कई बार लोगों को पसीना भी आता है. अगर आपको भी रात के समय ऐसा होता है, तो इसे नजरअंदाज न करें. आधी रात को सोते समय पसीना होना और जब आप जगते हैं, तो पाते हैं कि सारे कपड़े भीगे हैं. इसके पीछे का कारण जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल, गर्मियों में ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर सर्दियों में भी सोते समय बिना बात के पसीना आता है, तो हैरानी की बात है. आइये जानते हैं इसके पीछे का कारण...

रात को सोते समय पसीना आने का कारण (Causes of Sweating While Sleeping at Night)

लो ब्लड शुगर लेवल

अगर आपको रात को सोते समय पसीना आ रहा है, तो इसके पीछे लो ब्लड शुगर लेवल कारण हो सकता है. जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत कम होता है, उन्हें ये समस्या होती है. इसे डायबिटीज की बीमारी का संकेत माना जा सकता है. इस स्थिति को Hypoglycemia कहते हैं.

दवाइयों का सेवन

अगर आप एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. इसलिए भी रात को सोते समय आपको पसीना आ सकता है. कई बार पेन किलर के प्रयोग से भी ऐसा हो सकता है.

मेनोपॉज

महिलाओं को अगर रात को सोते समय पसीना आता है तो उनमें मेनोपॉज का कारण हो सकता है. क्योंकि मेनोपॉज के समय उनके हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, जिस कारण ज्यादा गर्मी लगने के कारण ऐसा होता है.



शराब का सेवन करना

रात को पसीना आने का कारण ज्यादा शराब का सेवन भी हो सकता है. जब आप अधिक शराब पीते हैं तो इससे आपको गर्मी लगती है और रात को सोते समय पसीना आने लगता है.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.