Health Tips: बने रहना चाहते हैं मेंटली और फिजीकली तौर पर हेल्दी, तो आजमाएं ये आसान तरीके

Tips to Improve Physical and Mental Health: अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी है. शारीरिक गतिविधियों की कमी से बीमारियों के होने की संभावना बढ़ सकती है जबकि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से तनाव, चिंता और अवसाद होता है. अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए डाइट टिप्स, स्थायी वजन घटाने, माइंडफुलनेस का उपयोग करने, इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीकों की खोज करें. ऐसे में आज हम आपके लिए स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के कुछ सुझाव बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आप मेंटली और फिजीकली तौर पर हेल्दी जीवन जी सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Tips to Improve Physical and Mental Health) मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के तरीके.....

संतुलित आहार फिट रहने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है. ताजी सब्जियां और फल खाएं. अपने भोजन के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाए रखने का प्रयास करें. संतुलित आहार लेने से न केवल आपको शारीरिक रूप से फिट रहने में मदद मिलती है बल्कि आपको कैसा महसूस होता है इसे बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है. नियमित व्यायाम रोजाना व्यायाम आपको पूरे दिन शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखता है. यह तनाव और अवसाद से निपटने में भी मदद करता है. आपको अपने लिए सही व्यायाम खोजने की जरूरत है. यदि संभव न हो तो कोई भारी व्यायाम न करें. अच्छी नींद हमें पूरे दिन सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेना आवश्यक है. नींद की कमी अक्सर हमें गलत फैसले लेने और काम के दौरान फोकस कम करने की ओर ले जाती है. अच्छी मात्रा में नींद हमारे मूड को भी तरोताजा करती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को तनाव मुक्त रखती है. बुरी आदतें छोड़ें सभी बुरी आदतों जैसे धूम्रपान, शराब आदि को ना कहें. यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है. ये आदतें दुनिया भर में कुछ बड़ी बीमारियों की वजह हैं. प्रोफेशनल हेल्प लें नियमित चेकअप कराना जरूरी है. कुछ रोग ऐसे होते हैं जोकि केवल नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से ही पता चल पाते हैं. यह भी सलाह दी जाती है कि अगर आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई समस्या है तो चिकित्सक या अपने दोस्तों और परिवार से बात करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)