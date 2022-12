बॉयफ्रेंड से अलग होने के बाद Tunisha Sharma ने किया सुसाइड, ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन को इस तरह करें हैंडल

Tunisha Sharma death case: टीवी एक्ट्रेस तुनिषा शर्मा ने शनिवार को टीवी धारावाहिक अली बाबा : दास्तां-ए-काबुल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. इस मामले में मुंबई पुलिस ने तुनिषा के बॉयफ्रेंड शीजान खान को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच के अनुसार, पुलिस ने बताया कि शीजान से ब्रेकअप के बाद तुनिषा शर्मा सुसाइड किया है.

मुंबई पुलिस के एसीपी चंद्रकांत जाधव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि तुनिषा शर्मा टीवी शोज में बतौर एक्ट्रेस काम करती थी. तुनिषा और शीजान के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है. 15 दिन पहले ही दोनों में ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद तुनिषा ने शनिवार को टीवी सेट पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. इस मामले में तुनिषा की मां की शिकायत पर पुलिस ने शीजान को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने शीजान को चार दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. आपको बता दें कि तुनिषा टीवी सीरियल भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप और फिल्म फितूर व बार-बार देखों में भी काम किया है.

Tunisha Sharma used to work as an actress in a TV show. Tunisha Sharma & Sheezan Khan had a love affair. They had a breakup 15 days ago after which Tunisha committed suicide on the sets of her show: Chandrakant Jadhav, ACP, Mumbai police pic.twitter.com/9SXCiseCVX

— ANI (@ANI) December 25, 2022