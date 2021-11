इस Vitamin की कमी से कम होने लगता है खून, हड्डियां भी हो जाती हैं कमजोर, इन चीजों को खाने से मिलेगा जबरदस्त फायदा

Vitamin B 12 rich foods: अगर आप भी बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं या फिर कभी-कभी चक्कर खाकर जमीन पर ही गिर जाते हैं. तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लक्षण विटामिन 12बी की कमी के लक्षण हो सकते हैं. जिन लोगों को भूख नहीं लगती या फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उन्हें अपनी डाइट पर खास फोकस करना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सभी संकेत विटामिन बी-12 की कमी होने पर दिखते हैं, अगर शरीर में ये विटामिन कम हो जाए तो कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है.

सेहत के लिए क्यों जरूरी है विटामिन बी 12 (Why Vitamin B12 is Important for Health)

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विटामिन बी 12 एक हेल्दी शरीर के लिए बेहद जरूरी है. गर्भावस्था के दौरान आपको विटामिन बी-12 की बहुत जरूरत होती है. इससे बुढ़ापे में भूलने वाली बीमापी डिमेंशिया का खतरा भी कम हो जाता है. विटामिन बी-12 की कमी से हड्डी और जोड़ों में दर्द की समस्या होने लगती है. इससे शरीर में एनीमिया का खतरा भी बढ़ जाता है.

विटामिन बी- 12 की कमी के लक्षण (Symptoms of Vitamin B-12 Deficiency)

जीभ में दाने या फिर लाल हो जाना सांस फूल जाना सिरदर्द और कान बजना भूख कम लगना त्वचा का पीला पड़ जाना मुंह में छाले की समस्या आंखो की रोशनी कम होना डिप्रेशन, कमजोरी और सुस्ती

विटामिन बी 12 की कमी क्यों होती है

अगर आप विटामिन बी 12 के लिए आवश्यक फूड का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो यह प्रमुख कारण हो सकता है. एचआईवी जैसी बीमारियों की वजह से शरीर में विटामिन बी 12 का अवशोषण (Absorb) नहीं हो पाता है. कुछ बैड बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक, सर्जरी और टेपवर्म भी विटामिन बी 12 की कमी की वजह हो सकती है.

विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले नुकसान (Disadvantages of Vitamin B12 Deficiency)

1-जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना

शरीर में विटामिन बी-12 की कमी होने पर हड्डियों में दर्द की समस्या होने लगती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन बी-12 कम होने पर हड्डी से संबंधित कमर और पीठ में दर्द रहने लगता है.

2 मानसिक बीमारी

विटामिन बी-12 की कमी होने पर भूलने और भ्रम में रहने की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक विटामिन बी-12 की कमी से झूझना ठीक नहीं है आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

3. नर्व सिस्टम को नुकसान

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शरीर में विटामिन बी-12 की कमी होने से हमारा पूरा तंत्रिका-तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित होता है. इससे शरीर के हर अंग तक खून पहुंचाने में भी परेशानी होने लगती है. विटामिन बी-12 की कमी से तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचती है और जीवन भर के लिए आपको ये समस्या झेलनी पड़ सकती है.

विटामिन बी 12 से भरपूर फूड (Foods Rich in Vitamin B12)

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे कई फूड्स हैं, जिनके नियमित सेवन से आप विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं. मांस, मछली, चिकन आदि में भरपूरा मात्रा में विटामिन बी 12 मौजूद होता है. इसके अलावा कम फैट वाला दूध, छांछ और चीज में भी विटामिन बी 12 मौजूद होता है. वहीं अंडा और मछली विटामिन बी 12 का बढ़िया स्रोत है. इसके अलावा आप टूना, ट्रॉट, सेलमन मछली का सेवन भी कर सकते हैं. इनमें विटामिन बी खूब पाया जाता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​