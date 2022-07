White Hair: अगर अचानक सफेद होने लगे हैं बाल, तो फटाफट उठाएं ये कदम, हो सकती है ये समस्या

Vitamin B12 Deficiency cause white hair: बालों का सफेद होना आम समस्या दिख सकती है. लेकिन ये समस्या नॉर्मल नहीं है. क्योंकि कम उम्र में बाल सफेद होना शारीरिक कमी को दर्शाता है. अगर आपके बाल भी अचानक सफेद होने लगे हैं, तो यह शरीर में विटामिन बी12 की कमी के कारण हो सकता है. इसलिए आप फटाफट विटामिन बी12 का टेस्ट करवाएं और कमी होने पर विटामिन बी12 से भरपूर फूड्स (Vitamin B12 Foods) खाएं. आइए जानते हैं कि बाल सफेद क्यों होते हैं और विटामिन बी12 कैसे सफेद बालों का कारण (Causes of White Hair in early age) बन सकता है.

Why Hair becomes white: सफेद क्यों होते हैं बाल?

अगर आपके बाल 25 साल की उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं, तो आप समय से पहले ही बूढ़े होने लगे हैं. आपको बता दें कि आपके बालों की जड़ों में मेलानिन नाम की पिग्मेंट सेल्स होती है, जो बालों को काला रंग देती हैं. लेकिन, उम्र बढ़ने के साथ मेलानिन सेल्स (melanin cells) नष्ट होने लगती हैं और धीरे-धीरे बाल काले से सफेद होने लगते हैं.

Vitamin B12 Deficiency cause white hair: सफेद बाल आने का कारण बन सकती है विटामिन बी12 की कमी

कम उम्र में सफेद बाल आने के पीछे शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो सकती है. क्योंकि, विटामिन बी12 की कमी के साथ-साथ शरीर में फोलिक एसिड (folic acid) और बायोटीन (Biotin) की कमी कई शोधों में देखी गई है. जिसके कारण मेलानिन का उत्पादन कम होने लगता है. आपको बता दें कि विटामिन बी12 मेटाबॉलिज्म, डीएनए प्रोडक्शन और एनर्जी के लिए भी जरूरी होता है.

Vitamin B12 Foods: विटामिन बी12 पाने के लिए खाएं ये फूड्स

यह विडंबना है कि खाने से विटामिन बी12 पाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए आप विटामिन बी12 पाने के लिए डॉक्टर से सप्लीमेंट (Vitamin B12 Supplements) लिखवा सकते हैं. हालांकि, फिर भी कुछ फूड्स में विटामिन बी12 पाया जाता है. जिन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. जैसे-

जानवरों का लिवर और किडनी

क्लैम्स नाम की शैलफिश

सार्डिन मछली

फोर्टिफाइड सीरीयल्स, जिनमें अलग से विटामिन बी12 डाला जाता है

टूना मछली

सैल्मन मछली

दूध और दूध से बने उत्पाद

अंडे, आदि