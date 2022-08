Hair Care: क्या आप बालों में लगाते हैं ये चमत्कारी कैप्सूल, घुटने तक लंबे हो जाएंगे बाल

Hair Care Tips: आजकल कमजोर बालों की समस्या बढ़ गई है और लोगों को तरह-तरह की हेयर प्रॉब्लम होने लगी है. बालों की समस्या के पीछे खराब लाइफस्टाइल और अस्वस्थ खानपान जिम्मेदार होता है. इसलिए अधिकतर महिलाओं की हेयर ग्रोथ (hair growth tips) रुक जाती है. अगर आप हेयर ग्रोथ को बढ़ाकर घुटनों तक लंबे बाल पाना चाहते हैं, तो बालों में विटामिन ई कैप्सूल (vitamin e capsule for hair) लगाएं. आइए जानते हैं कि बालों में विटामिन ई कैप्सूल कैसे लगाना चाहिए और इसके क्या-क्या (Vitamin E Capsule ke Fayde) फायदे हैं.

Vitamin E Capsule for Hair: बालों में कैसे लगाएं विटामिन ई कैप्सूल

घुटनों तक लंबे बाल पाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल को बालों में दो तरीके (How to apply vitamin e capsule in hair) से लगा सकते हैं.

1 चम्मच नारियल तेल में 4 चम्मच दही और 2 विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को बालों में अच्छी तरह लगाएं और 20 मिनट बाद माइल्ड शैंपू कर लें. 1 चम्मच नारियल तेल में 2 चम्मच प्याज का रस और 1 विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर बालों में लगाएं. इसके 20 मिनट बाद बालों को अच्छी तरह धो लें.

Vitamin E Capsule Benefits: बालों को कौन-से फायदे देता है विटामिन ई कैप्सूल?

विटामिन ई कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके बालों का झड़ना व बालों का टूटना कम करते हैं.

विटामिन ई से आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. जिससे आपकी हेयर क्वालिटी सुधरती है और बाल तेजी से बढ़ते हैं.

कई शोध में देखा गया है कि विटामिन ई आपकी स्कैल्प पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जो नमी को बरकरार रखने में मदद करती है. विटामिन ई कैप्सूल का यह गुण डैंड्रफ को आने नहीं देता है.

बालों में विटामिन ई कैप्सूल लगाकर शाइनी हेयर प्राप्त किए जा सकते हैं. क्योंकि, यह बालों की बाहरी परत को सुरक्षा देता है.