आखिर सर्दियों में क्यों आ जाती है पैर की उंगलियों में सूजन? जानें इनके मुख्य कारण

Swollen Fingers In Feet During Winters: सर्दियों का मौसम बीमारी की भरमार लेकर आता है. इस मौसम में जरा सी लापरवाही आपकी जान पर बन आती है. खाने-पीने से लेकर पहनने-ओढ़ने तक में खास ख्याल रखना पड़ता है. इस सीजन में कई लोगों की सेहत भी काफी गिर जाती है. साथ ही सर्दी-जुकाम, खांसी, कफ की परेशानी तो लगी ही रहती है. इन्हीं दिक्कतों में से एक है पैर की उंगलियों में सूजन आना. अपने घर-परिवार के सदस्यों में से किसी न किसी को आपने इस समस्या के झेलते देखा होगा. पैरों की उंगलियों में सूजन (fingers of feet swell in winters) के साथ ही इसमें काफी तेज खुजली भी होती है. मन करता है बस घंटों ऐसे ही उंगलियों को खुजलाते रहें. इतना ही नहीं ये उंगलियां कई बार तो सूजन से फूलकर खूब मोटी और लाल हो जाती हैं. लेकिन ऐसा होने का कारण क्या है, ये हम आज इस आर्टिकल में जानेंगे...

सर्दियों में क्यों आती है पैरों की उंगलियों में सूजन-

1. सर्दियों में जब अचानक हमारे पैर की उंगलियों में सूजन आ जाती है, तो हम सोंच में पड़ जाते हैं, कि इसकी वजह क्या है. दरअसल, घरों में दैनिक कार्य करते समय लोग ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं. साथ ही मोजे नहीं पहनते हैं. जिससे पैर की उंगलियों में ठंडी हवा लग जाती है, जिसके चलते पैरों में सूजन आ जाती है.

2. सर्दियों के समय हमारे शरीर में बल्ड फ्लो थोड़ा धीमा हो जाता है. आसान शब्दों में कहें तो खून के थक्के बन जाते हैं. जिसके कारण पैर की उंगलियों में रक्त प्रभाव की गति धीमी हो जाती है और सूजन आ जाती है.

3. वहीं कुछ लोगों को सर्दियों में एलर्जी होती है, तो इस कारण भी व्यक्ति के पैरों की उंगलियों में सूजन आ सकती है. साथ ही अगर ज्यादा देर कर पांव ठंडे रहते हैं तो भी सूजन आ जाती है.

पैरों की उंगलियों की सूजन हटाने के उपाय-

अगर सर्दियों में आपको भी पैर की उंगलियों में सूजन की समस्या रहती है, तो इसके लिए आप देसी नुस्खे अपना सकते हैं. पैर की मोटी सूजी हुई लाल उंगलियों को सही करने के लिए आप गुनगुने तेल से मालिश करें. रात को सोते समय मोम और तेल को मिक्स करके लगा सकते हैं. साथ ही तेल में कपूर मिलाकर पैरों की सिकाई करें. इससे आपको जल्द आराम मिलेगा. वहीं कोशिश करें कि ठंडे पानी में ज्यादा समय के लिए न रहें और गुनगुने पानी में पैरों की सिकाई करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

