Benefits Of Walking:रात में खाना खाने के बाद क्यों टहलना चाहिए 20 मिनट, जानिए बड़ी वजह और जबरदस्त फायदे

Benefits Of Walking: ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं. जब वह शाम को काम से वापस लौटते हैं और भोजन करते हैं, फिर इसके बाद सो जाते हैं. ये लाइफस्टाइल ज्यादातर लोगों की होती है. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रात में खाना खाकर सीधे बिस्तर पर जाना आपको मोटापे समेत कई बीमारियों का शिकार बना सकता है.

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, भोजन के बाद हमें टहलना चाहिए. इससे शरीर का हर अंग और मासपेशियां ठीक से काम करती हैं . इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से काम करता है. टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की सलाह दी जाती है. इससे ब्लड शुगर कम होता है.

कितने मिनट टहलना जरूरी

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रात में खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट तो हमें जरूर टहलना चाहिए. अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको भोजन करने के एक घंटे के अंदर ही टहलना है.

खाना खाने के बाद टहलने के फायदे (benefits of walking after eating in night)

1. वजन कम होगा

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खाना खाने के बाद आप 20 मिनट तक टहल लेते हैं तो मोटापे का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि पैदल चलना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और वजन घटाने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए.

2. इम्युनिटी बढ़ती है

रात को खाना खाने के बाद चलना भी इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये आपके इम्युन सिस्टम से टॉक्सिन को बाहर निकालता है. पैदल चलना हमारे आंतरिक अंगों के लिए बेहतर तरीके से काम करता है.

3. ब्लड शुगर रहता है नियंत्रित

खाना खाने के कुछ समय बाद आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है. जब आप रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं, तो इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है, इससे हाइपरग्लेसेमिया का खतरा भी कम हो जाता है.

4. डिप्रेशन में मदद करता है

खाना खाने के बाद पैदल चलना आपके शरीर में एंडोर्फिन को मुक्त करके तनाव को कम करता है, लिहाजा आप बेहतर महसूस कर पाते हैं.

5. पाचन में सुधार

रात के खाने के बाद टहलने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है. इससे सूजन कम होती है, कब्ज की संभावना कम होती है और पेट से संबंधित किसी भी अन्य समस्या से आराम मिलता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​