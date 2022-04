Wrinkles Removal Tips: बुढ़ापे से बचना है तो 30 की उम्र के बाद करें ये 5 काम, चेहरे पर निखार रहेगा बरकरार

Wrinkles Removal Tips: उम्र के तीन पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा. इनका अपना-अपना वक्त होता है, लेकिन कुछ लोग उम्र के पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं. इसके पीछे के कारण गलत लाइफस्टाइल और उल्टा सीधा खानपान हो सकते हैं. आपने देखा भी होगा कि 30 की उम्र के बाद हमारी स्किन में तेजी से बदलाव आने लगता है.

30 की उम्र पार करते ही स्किन में कोलेजन का प्रोडक्‍शन तुलना में कम होने लगता है और एजिंग के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं. डाइट, लाइफस्टाइल, भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव आदि हमारी स्किन पर एजिंग बढ़ाने में ट्रिगर का काम करता है. जिससे चेहरे पर फाइन लाइन, पिगमें‍टेशन, अंडर आई डार्क सर्कल आदि की समस्‍या शुरू हो जाती है. लेकिन आप कुछ बदलाव लाकर एजिंग के लक्षणों को कम कर सकते हैं.

चेहरे की झुर्रियां दूर करने के टिप्स- tips to get rid of wrinkles on face

1. विटामिन ए और रेटिनॉल प्रोडक्‍ट का इस्तेमाल करें

अगर आप 30 की उम्र के बाद भी यंग और ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं तो कुछ बदलाव जरूरी हैं.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्किन की बनावट को सही रखने और फाइन लाइन्स से बचने के लिए विटामिन ए और रेटिनॉल का इस्तेमाल काफी फायदेमंद हो सकता है. रेटिनॉल आपकी स्किन के मिडिल लेयर की बनावट को रिपेयर करता है और फ्री रेडिकल्स के नुकसानों से बचाता है.

2. कोलेजन युक्‍त प्रोडक्‍ट और डाइट लें

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्किन में लचीलापन रहेगा तो हम बुढ़ापे को दूर रख सकते हैं. स्किन में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोलेजन युक्‍त प्रोडक्‍ट का आप इस्‍तेमाल कर सकते हैं. यह स्किन को अंदर से हेल्‍दी करता है और लचीलापन बनाए रहता है.

3. फेस वाइप से मेकअप क्‍लीन करने से बचें

30 की उम्र के बाद अगर आप मेकअप क्‍लीन करने के लिए फेस वाइप्स का इस्‍तेमाल करती हैं तो ऐसा न करें. यह स्किन के लचीलेपन को कम करने में मददगार है. आप मेकअप रिमूव करने के लिए 30 की उम्र के बाद सौम्य क्लींजर का इस्तेमाल कर सकती हैं.

4. हाइड्रेटिंग सीरम का इस्तेमाल करें

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब इंसान 30 की उम्र पार कर लेता है तो उसकी स्किन को अतिरिक्‍त हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है. इसके लिए भरपूर पानी का तो सेवन करें ही, साथ ही हाइड्रेटिंग सीरम का इस्तेमाल भी शुरू करें. इससे आपकी स्किन की बनावट सही रहेगी और स्किन में झुर्रियां नहीं होंगी.

5. भरपूर नींद लें

नींद न लेना भी तनाव की बड़ी वजह बन सकता है. नींद हमें फिर से जवां व तनाव मुक्त रहने में मदद करती है, साथ ही एजिंग प्रोसेस को धीमा भी करती है.

