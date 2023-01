Year 2023 Tips: नए साल के पहले महीने में फॉलो करें वजन घटाने का इफेक्टिव तरीका

Year 2023 Weight Loss Tips: बहुत पुरानी कहावत है, "Early To Bed And Early To Rise". ये बात हमारे दादा-नाना हमेशा समझाते थे. क्योंकि सेहतमंद रहने का ये एकमात्र बेस्ट तरीका है. व्यक्ति खुद को फिट रखने के लिए खाने-पीने से लेकर एक्सरसाइज तक सभी रुटीन को फॉलो कर लेता है, लेकिन मूल मंत्र से भटक जाता है. आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, जिसमें देर रात तक जागकर ऑफिस का काम करना पड़ता है. लाख प्रयासों के बाद भी ना तो हम रात को जल्दी सोते हैं, और ना ही सुबह जल्दी उठ पाते हैं. जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है. सबसे अधिक समस्या जो आजकल लोगों को अपना शिकार बना रही है, वो है मोटापा.

आज के समय में 10 में से 8 लोग वजन के अधिक बढ़ने से परेशान रहते हैं. इसे कंट्रोल करने के लिए लोग न जानें क्या-क्या तरीके अपनाते हैं. इसके बावजूद भी मोटापा कम नहीं होता है. तो चलिए इस साल 2023 के शुरुआती महीने में हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं. बता दें, ज्यादातर लोग नए साल में कुछ रेजॉलूशन लेते हैं, जिनमें वेट लॉस टॉप लिस्ट में रहता है. तो आइये जानें क्या है मोटापा कम करने वाले कुछ फॉर्मूले...

नए साल में वजन कंट्रोल कम करने के आसान टिप्स

1. सबसे पहले आप "Early To Bed And Early To Rise" की पुरनी कहावत को फॉलो करना शुरू करें. अगर आप चाहते हैं, कि नए साल के शुरुआत से ही सेहतमंद रहें तो इस बात को अपने डेली रुटीन का हिस्सा बना लें. इससे बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में भी मददद मिल सकती है. आपको रोजाना रात में 9 बजे सो जाना है और सुबह 5 बजे जगना है. अगर ऑफिस या घर के काम के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है तो आप कोशिश करें कि 10 से 11 के बीच जरूर सो जाएं. वहीं, सुबह 6 से 7 के बीच जग जाएं. इसके साथ ही सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज और योग जरूर करें.

2. साल 2023 में बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए रोजाना आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करें. इसके लिए आप घर पर ही रहकर स्किपिंग, ब्रिस्क वॉक और साइकिलिंग कर सकते हैं. इससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है.

3. वजन कम करने के लिए सबसे पहले तो आप तनाव से खुद को दूर रखें. इस साल 2023 में कोशिश करें कि खुद को मानसिक और शारीरिक बीमारियों से दूर रखें. दरअसल, तनाव अत्यधिक लेने से भूख लगती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तनावग्रस्त व्यक्ति खाना अधिक खाता है. इसलिए तनाव से बचें.

4. वजन कंट्रोल करने के लिए आप रोजाना 3 लीटर पानी जरूर पिएं. डॉक्टर भी सेहतमंद रहने के लिए रोजाना 3 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं. इस साल 2023 में आप वेट लॉस के लिए रोजाना अधिक से अधिक पानी पिएं. इससे आपका शरीर हायड्रेट रहेगा.

5. इस साल अगर आप अपने बढ़ते वजन को आसानी से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो रोजाना शाम में 8 बजे तक डिनर करने की आदत डालें.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.