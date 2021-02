Tamil Nadu की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अब तक 11 की मौत, 36 घायल, PM ने किया मुआवजे का ऐलान

विरुद्धनगर: तमिलनाडु (Tamil Nadu) के विरुद्धनगर (Virudhunagar) जिले में चल रही एक प्राइवेट पटाखा फैक्ट्री (Fireworks Factory Explosion) में शुक्रवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई. इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 36 लोगों के घायल होने खबर है.

Tamil Nadu: Death toll rises to 11 in the fire at a firecracker factory in Virudhunagar, 36 injured. CM announces ex-gratia of Rs 3 Lakhs each to kin of deceased & Rs 1 Lakh for critically injured

PM announces Rs 2 lakhs each for kin of deceased & Rs 50,000 for seriously injured pic.twitter.com/W2XbpgeBwO

