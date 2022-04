One Stop Center: स्मृति ईरानी का बड़ा ऐलान, देशभर में बनेंगे 300 नए वन स्टॉप सेंटर

नई दिल्ली: हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए देशभर में 300 नए वन स्टॉप सेंटर (One Stop Center) बनाए जाएंगे. महिला सुरक्षा पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मुताबिक देश में फिलहाल 704 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani) ने कहा है कि महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का अभिन्न अंग बन गया है.

तीन महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस था सम्मेलन

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने मंगलवार को मुंबई में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों और हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का समाधान करके महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. क्षेत्रीय सम्मेलन का फोकस तीन महत्वपूर्ण विषयों पर है. जैसे- मिशन पोषण 2.0 महिलाओं और बच्चों के पोषण से संबंधित है. इसी तरह से मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित है.

बजट में महिलाओं का रखा ख्याल

उन्होंने आगे कहा कि मिशन वात्सल्य का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन हासिल करना है. ईरानी ने केंद्रीय बजट 2022-23 का उल्लेख करते हुए बताया कि महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटन में 14 फीसदी की वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा, केंद्रीय बजट 2022-23 ने हमारे देश में महिलाओं के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

राज्यों को करना होगा केंद्र का सहयोग

स्मृति ईरानी ने कहा कि यह एक प्रशासनिक विरासत रही है कि राज्य वित्तीय वर्ष के अंत में योजनाओं को लागू करने में चुनौतियों की बात करते हुए केंद्र के पास आते हैं. इस मुद्दे को हल करने के लिए, केंद्र लगातार राज्यों और हितधारकों तक सहकारी संघवाद की भावना से संपर्क कर रहा है और इसलिए देश भर में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि विकास तभी संभव होगा जब राज्य सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से केंद्र के सहयोग से काम करेंगे.

70 लाख महिलाओं को सरकारों से समर्थन

केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए 300 और वन स्टॉप सेंटर बनाए जाएंगे. महिला सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 704 वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं और महिला हेल्पलाइन के सहयोग से, केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से 70 लाख महिलाओं को सरकारों से समर्थन मिला है. जल्द ही 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे.

हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता

वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) का उद्देश्य परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है. मंत्री ने यह भी बताया कि निर्भया फंड के माध्यम से 2014-21 के बीच महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य से 9,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया गया है. एक अंतर्राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ईरानी ने कहा कि भारत में महिलाओं द्वारा घरों के लिए पानी लाने के लिए केवल 15 करोड़ कार्य दिवस खर्च किए गए. उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत 'हर घर नल और जल' योजना ने देश के 9.33 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचाने में मदद की है. (इनपुट: IANS)

