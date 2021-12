इस राज्य में मिले ओमिक्रॉन के 7 नए केस, देश में अब तक 12 मामले आए सामने

मुंबई: देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रकोप अब हर दिन बढ़ता जा रहा है. रविवार सुबह तक देश में 5 Omicron केस रिपोर्ट किए गए थे. लेकिन शाम तक महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के 7 और मामले सामने आए हैं. जिसमें पिंपरी में 6 और पुणे में 1 और मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ महाराष्ट्र में अब तक कुल 8 मामले हैं. जबकि पूरे देश में 12 मामले हो गए हैं.

Seven more people tested positive for the #Omicron variant of COVID19 in Maharashtra. Total 8 cases of Omicron variant reported in Maharashtra so far: State Public Health Dept

— ANI (@ANI) December 5, 2021