कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस में तेज हुआ घमासान, पार्टी ने बताई सीएम पद से हटाने की वजह

नई दिल्ली: पंजाब (Punjab) में सियासी संग्राम जारी है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने शनिवार को दावा किया कि अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नहीं हटाया बल्कि कांग्रेस के 78 विधायक उन्हें हटाना चाहते थे. सुरजेवाला का बयान ऐसे समय आया है जब अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी नेतृव पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है.

सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा, 'जब कोई मुख्यमंत्री अपने सभी विधायकों का विश्वास खो देता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. 79 में से 78 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को लिखा था कि सीएम को बदल देना चाहिए. अगर हम सीएम नहीं बदलते तो इसे तानाशाही कहते. एक तरफ 78 विधायक और एक तरफ अकेला मुख्यमंत्री. सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला उन्होंने नहीं लिया. जैसा कि मैंने आपको बताया, 78 विधायकों ने पत्र लिखा था और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को बदल दिया.'

I have won every election in Punjab since 2017. It was not the people who'd lost trust in me. Entire affair was orchestrated by Navjot Singh Sidhu & his aides. Don't know why they're allowing him to dictate terms even now: Former Punjab CM Captain Amarinder Singh

