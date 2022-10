Nitin Gadkari on Yogi Adityanath: नितिन गडकरी ने सीएम योगी से किया ये वादा, यूपी के लिए खोला सौगातों का पिटारा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) के 81वें अधिवेशन का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. यह आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में सड़क निर्माण से जुड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के 2500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, 'मैंने वादा किया है कि 2024 के खत्म होने से पहले उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं होंगी. आज मैं 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा कर रहा हूँ.' आपको बता दें कि यह पांचवी बार है, जब उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है.

उत्तर प्रेदश की सड़के होंगी अमेरिका जैसी

नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका जैसा करने का लक्ष्य है. आयोजन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सड़कों के निर्माण पर जोर होगा. उन्होंने आगे कहा कि इकोनॉमी, इकोलॉजी के अलावा एनवायरमेंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है. इसके साथ गडकरी ने जनता से एथेनॉल, मेथेनॉल, बिजली और सीएनजी वाहनों के इस्तेमाल की अपील की.

Uttar Pradesh | I've promised that there'll be road projects worth Rs 5 lakh crores in Uttar Pradesh before the end of 2024. Today, I'm announcing projects worth Rs 8,000 crores: Union Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari, in Lucknow pic.twitter.com/IUu36szq6h

— ANI (@ANI) October 8, 2022