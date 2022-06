Sidhu Moose Wala Murder Case: CM भगवंत मान मूसेवाला के घर पहुंचे, आप MLA का हुआ था विरोध

CM Bhgwant Mann met Moosewala family: पंजाब के CM भगवंत मान ने मानसा गांव पहुंचकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाले के परिजनों से मुलाकात की है. पहले उन्हें सुबह 8 बजे पहुंचना था, लेकिन सिद्धू के गांव के लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते इस मुलाकात में कुछ देरी हुई. इस मुलाकात के दौरान पंजाब के CM भगवंत मान ने पीड़ित परिवार से कहा है कि उनकी सरकार दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. इससे पहले आक्रोशित गांव वालों ने मुख्यमंत्री मान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और सुबह AAP के स्थानीय विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली (Gurpreet Singh Banawali) का विरोध किया गया था.

मुलाकात में जहां परिजनों ने अपना दुख बताने के साथ गांव वालों की समस्या भी सीएम मान के सामने रखी है. नौजवान बेटे को खोने के गम में डूबे परिवार ने कहा, 'मानसा में लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है. यहां कैंसर का इंस्टिट्यूट बनाया जाना चाहिए. यहां पहली बार बस सिद्धू लेकर आया था क्योंकि यहां सीधी बस भी यहां नही पहुंचती थी.'

#WATCH Punjab CM Bhagwant Mann meets the family of singer Sidhu Moose Wala at his residence in Mansa

Sidhu Moose Wala was killed by unknown assailants in Mansa district on 29th May pic.twitter.com/ZwUnHPW9X6

— ANI (@ANI) June 3, 2022