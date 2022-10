AAP विधायक राजेंद्र पाल का इस्तीफा, भगवान को लेकर कही थी ये बात, Delhi में मचा सियासी बवाल

AAP MLA Rajendra Pal Resignation: आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam) ने आज नाटकीय ढंग से इस्तीफा दे दिया है. उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक 'धर्मांतरण कार्यक्रम' में शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम को लेकर राजधानी में सियासी बवाल मचा हुआ है. राजेंद्र पाल की इस क्रार्यक्रम में मौजूदगी और भगवान पर दिए कथित बयान की भाजपा ने आलोचना की थी. कहा जा रहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी राजेंद्र पाल से नाराज चल रहे थे.

धर्मांतरण कार्यक्रम के वीडियो पर बवाल

इस वीडियो को लेकर दावा किया गया था कि कार्यक्रम में शामिल सभी लोग हिंदू देवी-देवताओं की पूजा छोड़ने का संकल्प ले रहे थे. कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों ने भगवान बुद्ध के बताए रास्तों का अनुसरण करने का संकल्‍प लिया. जिसके बाद भाजपा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए AAP विधायक राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त करने की मांग की थी. अरविंद केजरीवाल भी राजेंद्र पाल से नाराज बताए जा रहे थे.

इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल ने क्या कहा?

राजेंद्र पाल गौतम ने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि ऐसा मुद्दा देश के कई करोड़ लोगों द्वारा दोहराई जाने वाली शपथों से बना है. भाजपा ने इसे एक मुद्दा बना दिया है, मेरा और मेरी पार्टी का अपमान करने की कोशिश कर रही है. शुक्रवार शाम को एक बयान में गौतम ने कहा था कि उन्होंने किसी के विश्वास के खिलाफ नहीं बोला, और भाजपा पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया. बुधवार को गौतम झंडेवालान के अंबेडकर भवन में अशोक विजयादशमी समारोह में शामिल हुए थे, जहां 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करना था.

#WATCH | Delhi: Such issue has been created out of oaths that are repeated by several crore people of country. BJP has made it an issue, are trying to insult me & my party: AAP Minister Rajendra Pal Gautam over his resignation as a minister pic.twitter.com/6VJSSoQWfw

— ANI (@ANI) October 9, 2022