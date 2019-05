मैनहोल में गिरने के बाद मैनेजर ने BMC को किया था टारगेट, लेकिन उलटा पड़ गया दांव

नई दिल्ली/मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को अकसर कई मद्दों पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है, हर बार शिकायतों पर गौर फरमाने वाली बीएमसी इस बार पलटवार के मूड में है. क्योंकि सोशल मीडिया पर उसे उस बात के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, जो गलती उसने की ही नहीं थी.

दरअसल, देश की टॉप कंपनियों में शुमार हेलिओस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा पिछले हफ्ते सेंट्रल मुंबई के सबसे व्यस्त शॉपिंग मॉल में से एक के पास खुले मैनहोल में फिसलने के बाद चमत्कारिक रूप से बच निकले थे, इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी. इस ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी. लेकिन, बीएमसी की आलोचना करने वाले लोग ये जानते ही नहीं थे कि ये मेनहोल उसके दायरे में नहीं आता.

ट्वीटर पर मामले ने तूल पकड़ा, तो बृहन्मुंबई नगर निगम ने भी इसे मुद्दा बनाने में देरी नहीं की. अब ट्वीटर पर हुई अलोचना के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) अरोड़ा और कुछ दूसरे लोगों पर अवमानना का केस करने जा रही है. ये वह लोग होंगे जिन्होंने ट्वीटर पर समीर अरोड़ा का साथ दिया था.

Pretty wild idea from BMC to signal that they are, in general, above criticism https://t.co/QqOfC0wfwK

महालक्ष्मी, वर्ली और परेल को समेटने वाले जी साउथ वार्ड के असिस्टेंट कमिशनर देवेंद्र जैन ने बताया कि यह मैनहोल बीएमसी के अधीन नहीं आता है. लोगों ने बिना जानकारी के बीएमसी को दोषी बना दिया. उन्होंने बताया कि हमने पहले ही संबंधित निजी कंपनी को लापरवाही के बारे में नोटिस जारी कर दिया है. अब हम समीर अरोड़ा और सभी ट्विटर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहे हैं.

This is to put on record that BMC is the best municipal corporation in the world. We are all very proud of BMC. I hope all Mumbaikars will join me in applauding the services delivered by this very great organization. https://t.co/HsKsw5L3Wp

शिकायत की खबर के बाद समीर अरोड़ा ने एक और ट्वीट किया और कहा कि बीएमसी दुनिया का सबसे अच्छा नगर निगम है. हम सभी को बीएमसी पर बहुत गर्व है. मुझे आशा है कि सभी मुंबई वाले इस महान संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करने में मेरा साथ देंगे.

If BMC finds my Samsung phone in the drain they can keep it with my compliments.

आपको बता दें सिंगापुर में रहने वाले फंड मैनेजर ने मेनहोल में गिरने के बाद ट्वीटर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे. उन्होंने कहा अगर बीएमसी को नाली में उनका सैमसंग फोन मिल जाए तो वह मेरी शुभकामनाओं समेत इसे रख ले. इसके बाद उनके दोस्त नीरज बत्रा ने ट्वीट कर लिखा था एक प्रिय मित्र कल फीनिक्स मिल के बाहर मेनहोल में गिर गए. गनीमत था डूबे नहीं, बच गए. पब्लिक को अब बीएमसी के कुछ बंदों को खुले मेनहोल में फेंक देना चाहिए.

Thank you Neeraj. It was scary as hell (and smelly). Was within micro seconds of disappearing. Quick reflexes and shape of manhole gave me second life.

Guys and gals- be careful in life and remain safe. Yeh hai Mumbai meri jaan and was close to taking my jaan. https://t.co/6RX3M2GatS

— Samir Arora (@Iamsamirarora) April 26, 2019