अकोला के बाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंसा, जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल के पास नारेबाजी के बाद पत्थरबाजी, कर्फ्यू

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है. इधर, हिंसा वाली जगह पर भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती कर दी गई है. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए इस धार्मिक यात्रा के लिए पुलिस के साथ-साथ एसआरपीएफ के जावानों को भी तैनात किया गया था.

#WATCH | Maharashtra: Visuals from Ahmednagar's Shevgaon where stone pelting was reported last night pic.twitter.com/4gmhvPyvqw

— ANI (@ANI) May 15, 2023