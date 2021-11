अमित शाह के 'JAM' वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, इन तीन शब्दों से दिया जवाब

लखनऊ: यूपी (UP) के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने गृह मंत्री अमित शाह के सपा के JAM वाले बयान पर पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के JAM का मतलब है, J से झूठ, A से अहंकार और M का मतलब है महंगाई. दरअसल, शाह ने शनिवार को आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर निशाना साधा था.

आपको बता दें कि अखिलेश यादव रविवार को कुशीनगर दौरे पर पहुंचे. जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सपा के JAM वाले बयान पर पलटवार किया. इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अपने आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर निशाना साधा था.

#WATCH | "...SP has come up with JAM for BJP - J for 'jhooth' (lies), A for 'ahankaar' (arrogance), M for 'mehengai' (inflation). BJP has to give a reply on their own JAM...," says SP chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/snwBwXZVhT

— ANI UP (@ANINewsUP) November 14, 2021