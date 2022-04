Corona News: कोरोना महामारी की चौथी लहर की आशंका (Corona Fourth Wave Fears) के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन (Omicron) के नए वेरिएंट को लेकर चेताया है. उनका कहना है कि राजधानी दिल्ली सहित दूसरे शहरों में कोरोना के मामलों में फिर से आ रही तेजी के पीछे ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट हो सकते हैं. बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस का खौफ फिर से बढ़ गया है. संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की बात कही है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, 20 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 1,009 नए केस दर्ज किए गए, जो 10 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा हैं. राजधानी का Positivity Rate भी 5.71% पहुंच गया है. इस बीच, दिल्ली स्थित ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. एसके सरीन (Dr SK Sarin) ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बड़ी बात कही है.

There's a possibility that new variants of Omicron are emerging. Many samples were sequenced at ILBS. I think there're 8 variants of Omicron, which one is the dominating variant,we'll know soon: Dr SK Sarin, Director, Institute of Liver&Biliary Sciences,on Delhi Covid cases surge pic.twitter.com/HtAMlOYwFD

— ANI (@ANI) April 21, 2022