मुंबई: मुंबई ड्रग केस के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं. इसी क्रम में मलिक और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के बीच भी ठन गई है. एनसीपी नेता ने फडणवीस पर गंभीर पर आरोप लगाए थे, इसे लेकर फडणवीस की पत्नी ने नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया है. अमृता देवंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अपने परिवार की छवि को तार-तार करने का आरोप लगाते हुए उनके कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है.

बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि मलिक और उनके परिजनों ने 1993 में हुए मुंबई बम विस्फोट मामले के दो दोषियों के साथ जमीन के सौदे किए थे. साथ इसके बाद मलिक ने पलटवार करते हुए फडणवीस पर आरोप लगाया था कि वह महाराष्ट्र में जाली नोट का रैकेट चलाते थे. मलिक ने इसे लेकर फडणवीस के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाने की बात भी कही है. मलिक की बेटी ने फडणवीस को लीगल नोटिस भेजा है.

Mumbai | My daughter has sent a legal notice to former CM & BJP leader Devendra Fadnavis over his allegation that drugs were found at our residence. We will file a defemination case against Fadnavis, if he will not apologise to us: Maharashtra Minister & NCP leader Nawab Malik pic.twitter.com/K0FW1RQ0OF

— ANI (@ANI) November 11, 2021