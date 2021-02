Anand Mahindra करेंगे कचरा उठाने वाले 2 भाइयों की मदद, सोशल मीडिया पर शेयर किया इनकी सुरीली आवाज का Video

नई दिल्ली: बिजनेसमैन आंनद महिंद्रा (Anand Mahindra) अपनी दरियादिली और दिलचस्प ट्वीट्स के लिए काफी मशहूर हैं. हाल ही में आनंद महिंद्रा ने गाना गाते दो भाइयों को वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर किया. ये दोनों भाई कूड़ा बीनने का काम करते हैं. लेकिन आनंद महिंद्रा इनके फैन बन गए और मदद का हाथ आगे बढ़ाया.

आनंद महिंद्रा ने जब इन दो भाइयों का गाना सुना तब वह इनकी आवाज की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. आनंद महिंद्रा ने इन दोनों भाइयों का वीडियो शेयर करते हुए तारीफ की और कहा कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है. इसकी कोई लिमिट नहीं है.

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्वीट कर लिखा, 'अतुल्य भारत. मेरे दोस्त रोहित खट्टर ने ये पोस्ट शेयर किया जो उन्हें सोशल मीडिया पर मिला. दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कालोनी में दो भाई हाफिज और हबीबुर रहते हैं, वो कूड़ा बीनने के काम करते हैं. ये साफ है कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है.'

Their talent is raw, but obvious. Rohit & I would like to support their further training in music. Could anyone in Delhi share any information regarding a possible music teacher/voice coach who could tutor them in the evenings, since they work all day? (2/2) pic.twitter.com/sV4rHAqcDZ

— anand mahindra (@anandmahindra) February 20, 2021