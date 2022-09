Ankita Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन, आरोपी के अवैध रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर

Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर देर रात उत्तराखंड की धामी सरकार का बुलडोजर गरजा. सीएम धामी के निर्देश के बाद ये कारवाई की गई और पुलकित आर्य के अवैध रिसोर्ट को ध्वस्त करने का काम चला. खुद इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं.

सीएम धामी ने दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बने रिसोर्ट की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही जो रिजॉर्ट अवैध बने हैं या अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा है. इसके अलावा प्रदेश भर के सभी होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों से भी संपर्क करने को कहा है ताकि उनकी स्थिति के बारे में पता चले और उनकी शिकायतों को सुना जाए उसे गंभीरता से लिया जाए.

Uttarakhand | Demolition underway on orders of CM PS Dhami, at the Vanatara Resort in Rishikesh owned by Pulkit Arya who allegedly murdered Ankita Bhandari: Abhinav Kumar, Special Principal Secretary to the CM https://t.co/NPQxAlnDrC pic.twitter.com/54NcAMGZTk

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 23, 2022