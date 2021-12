विदाई के बाद ससुराल जा रही थी दुल्हन, गांव के लड़के ने मारी 6 गोलियां; जानें मामला

Stalker shoots Rohtak girl hours after her wedding in Rohtak: भारत में प्रति दिन महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की लगभग 1100 घटनाएं होती हैं. यानी इस हिसाब से हर घंटे औसतन 46 महिलाओं के खिलाफ (Crimes against Women) अपराध की कोई ना कोई घटना होती है. महिलाओं के ख़िलाफ अपराध इतना आम हो गया है कि उनके ख़िलाफ़ होने वाली घटनाएं हमें ज्यादा हैरान नहीं करती.