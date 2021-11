पांच दिवसीय इजरायल दौरे पर रवाना हुए आर्मी चीफ, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली: थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे (Manoj Mukund Naravane) इजरायल के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए रविवार को पांच दिवसीय यात्रा पर इजरायल के लिए रवाना हो गए हैं.

थल सेना प्रमुख की यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर (S. Jaishankar) और रक्षा सचिव अजय कुमार की इजरायल यात्रा के हफ्तों बाद हो रही है. अगस्त में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया (R. K. S. Bhadauria) ने भी इजरायल की चार दिवसीय यात्रा की थी.

थल सेना ने एक ट्वीट कर कहा, ‘थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे 15 से 19 नवंबर तक इजरायल के दौरे पर गए हैं. उनका इजरायल का यह पहला दौरा है.’ थल सेना ने बयान में कहा कि जनरल नरवणे दोनों देशों के बीच समग्र सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इजरायल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और नेताओं के साथ व्यापक बातचीत करेंगे.

General MM Naravane #COAS proceeded on a five day visit to #Israel. The visit aims to further strengthen strategic defence cooperation between both countries.#IndiaIsraelFriendship#IndianArmy pic.twitter.com/3xrHkXz0XV

