Asaduddin Owaisi: ओवैसी ने खंभात हिंसा पर उठाए सवाल, कहा- रामनवमी जुलूस में लहराई गई तलवारें

Asaduddin Owaisi on Ram Navami Procession: रामनवमी जुलूसों (Ram Navami Procession) पर हुए पथराव और हिंसा की तस्वीरें दुनिया ने देखी. उसके बाद से विभिन्न राज्यों की सरकारें दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हैं. इसके बावजूद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) राज्य सरकारों की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं.

ओवैसी ने पहले मध्य प्रदेश के खरगौन हिंसा के दंगाइयों पर हुए सरकारी एक्शन का विरोध किया था. अब उन्होंने गुजरात के खंभात में हुई हिंसा (Khambhat Violence) पर सवाल उठाया है. ओवैसी ने (Asaduddin Owaisi) गुरुवार को कहा कि गुजरात सरकार खंभात क्षेत्र में एक धार्मिक जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

Not right for anyone if violence breaks out anywhere. If violence breaks out, onus is on State Govt. Inquiry Commission reports of past 20-25 yrs say that if state Govts don't want it,violence doesn't break out: Asaduddin Owaisi on violence in Gujarat during Ram Navami procession pic.twitter.com/izCxiHtjzx

— ANI (@ANI) April 14, 2022