सियासी बयानबाजी में जिन्ना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री, जानें हिंदुत्व पर क्या बोल गए ओवैसी

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव (UP Election) अगले साल 2022 में होने वाला है. लेकिन सियासी बयानबाजी अभी से तेज हो गई. राजनीतिक पार्टियों के बीच वार-पलटवार का खेल तेज हुआ तो यूपी की सियासत जो फिलहाल जिन्ना को लेकर गरमाई थी अब उसमें चंद्रगुप्त मौर्य (Chandragupta Maurya) की एंट्री हो गई है.

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर जो हो रहा है यह सब फेक हिस्ट्री फैक्ट्री है. दरअसल ये बयान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की उस टिप्पणी पर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास सिकंदर को ‘द ग्रेट’ के रूप में याद करता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था.

इसी बयान के बाद ओवैसी ने पलटवार करते हुए ट्वीट में लिखा, 'चंद्रगुप्त और सिकंदर युद्ध में कभी नहीं मिले. यह उदाहरण बताता है कि हमें अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है. अच्छे स्कूलों के अभाव में बाबा लोग अपने मन से कुछ भी तथ्य बना देते हैं और परोस देते हैं. बाबा शिक्षा को महत्व नहीं देते और ये उनके बयानों में दिखता है.'

Hindutva is a fake history factory. Chandragupta & Alexander never met in war. This is yet another example of why we need good public education system. In absence of good schools, Baba-log get to make up facts according to convenience. Baba doesn’t value education & it shows https://t.co/nFWqvoRZLy

