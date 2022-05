Ashok Gehlot On Riots: 'इटली के नहीं हैं दंगा करने वाले', BJP-RSS पर भड़के अशोक गहलोत; कही ऐसी बात

Ashok Gehlot Targets BJP-RSS On Riots: राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधा है. अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ध्रुवीकरण करके हिंदुओं को अपने पाले में लेने की कोशिश करती है और ऐसा हो भी रहा है. लेकिन देश संविधान से चलता है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. दंगे करने वाले बीजेपी-आरएसएस के लोग हैं, इटली के नहीं हैं.

अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो आरोपी हैं वो सारे RSS-BJP बैकग्राउंड के हैं इटली के नहीं. जहां-जहां दंगे होंगे आप एक बात समझ लीजिए, दंगों से फायदा किसको होता है. दंगों से फायदा जिस पार्टी को होता है, समझ लीजिए कि दंगे वही करवा रही है. क्या दंगों से कांग्रेस को फायदा हो रहा है? सबको पता है दंगे होंगे तो कांग्रेस बदनाम होगी. तो कांग्रेस तो दंगे करवा नहीं सकती है और क्यों करवाएगी.

#WATCH All accused (in recent riots in different states) are from RSS-BJP, not Italy. The party that benefits from riots is instigating them. Hindutva is their agenda. Is Congress benefitting from riots?... just defaming us...: Rajasthan CM & Congress leader Ashok Gehlot (15.05) pic.twitter.com/jpY0EURE8q

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 16, 2022