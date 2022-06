Azamgarh Loksabha Byelection: आजमगढ़ में हुए लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) की हार हुई है. सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. आजमगढ़ में वोटो की गिनती रविवार को हुई, लेकिन मतगणना से पहले सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की पुलिसकर्मियों से हुई नोकझोंक वायरल हो गई.

दअरसल, धर्मेंद्र स्ट्रांग रूम में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया. इस पर उन्होंने गुस्से में पुलिसकर्मी से कहा, 'HOW CAN YOU रोक', आप लोग हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप मशीन बदलना चाहते हो? धर्मेंद्र यादव काफी देर तक पुलिसकर्मियों से बहस करते रहे. इस बीच एक पुलिसकर्मी यह भी कहते नजर आया कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते. धर्मेंद्र का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह उलझते रहे.

How can you Rok ? Dharmendra yadav to s.h.o. pic.twitter.com/eXxqRBFUJD — Agniveer Doland Trump (@Battlestar_ind) June 26, 2022

धर्मेंद्र यादव ने अधिकारियों से क्या कहा

सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को अधिकारियों से कहना पड़ा, पहचानते नहीं हो मैं प्रत्याशी हूं. हालांकि कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थिति सही है. सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र यादव का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ.

8 हजार से ज्यादा वोटों से हारे धर्मेंद्र यादव

धर्मेंद्र यादव को बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ के हाथों 8679 मतों से हारना पड़ा. निरहुआ को 312768 मत मिले जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 304089 मत मिले. कड़े मुकाबले में बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने भी 266210 मत हासिल किए. आजमगढ़ में 5369 लोगों ने नोटा का बटन दबाया. आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव के तहत गत 23 जून को मतदान को हुआ था. इस दौरान यहां पर 49.43 फीसदी वोट पड़े थे.

