Bamboo Crash Barrier: हाईवे के मामले में भारत ने हासिल किया ऐसा कीर्तिमान, गडकरी भी हो गए गदगद

गडकरी ने एक ट्वीट में कहा,'दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बांस के क्रैश बैरियर के निर्माण के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे वाणी-वरोरा राजमार्ग पर लगाया गया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि इस बांस के क्रैश बैरियर को बहू बल्ली नाम दिया गया है.'क्रैश बैरियर'हाईवे के किनारे लगाए जाते हैं और किसी तेज रफ्तार वाहन बेकाबू होकर इनसे टकराने पर ये गाड़ी को सड़क से नीचे जाने से रोक देते हैं और इनसे गाड़ी की रफ्तार भी कम हो जाती है.

An extraordinary accomplishment towards achieving #AatmanirbharBharat has been made with the development of the world's first 200-meter-long Bamboo Crash Barrier, which has been installed on the Vani-Warora Highway. pic.twitter.com/BPEUhF7l2P

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 4, 2023