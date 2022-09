Sheikh Hasina का जयपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, डांस करने से खुद को नहीं रोक पाईं बांग्लादेशी PM

Sheikh Hasina Dance: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई हैं. वह गुरुवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचीं. जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत लोक नृत्य संगीत के साथ हुआ. इस दौरान पीएम शेख हसीना डांस करने से खुद को नहीं रोक सकीं. उन्होंने राजस्थानी अंदाज में डांस किया और कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाई. बांग्लादेशी पीएम के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा. एयरपोर्ट पर राज्‍य के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला और आला अधिकारियों ने पीएम शेख हसीना की अगवानी की.

यह प्रतिनिधि मंडल हवाई अड्डे के वीआईपी लाउंज में कुछ देर रुका. इसके बाद काफिला सड़क मार्ग से अजमेर के लिए रवाना हुआ. हसीना वहां ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करेंगी. इससे पहले शेख हसीना ने बुधवार को कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच का संबंध दुनिया भर के लिए पड़ोसी कूटनीति का आदर्श है. बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम 1971 के दौरान मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए भारतीय सैनिकों और अधिकारियों के वंशजों के लिए ‘मुजीब छात्रवृत्ति’ देने के लिए दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हसीना ने कहा, 50 वर्षों में मजबूत साझेदारी कायम करने के बाद दोनों देश अब विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग/साझेदारी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं.

#WATCH | Rajasthan: Upon her arrival at Jaipur airport earlier today, Bangladesh PM Sheikh Hasina grooved with the local artists who had gathered there to welcome her. pic.twitter.com/Mk8qf5xDEG

— ANI (@ANI) September 8, 2022