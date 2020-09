आतंकी मसूद अजहर की भाषा बोल रहा है शरजील उस्मानी, क्या देश धमकी से चलेगा?

नई दिल्ली: नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में भड़काऊ बयान और भाषणबाजी का दौर अब भी जारी है. समाज में जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है. फरवरी में नागरिकता विरोधी हिंसा में गिरफ्तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र शरजील उस्मानी ने हिंदुओं और राम मंदिर के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है. शरजील उस्मानी ने शरजील ने ट्विटर पर कवर फोटो में लिखा कि हिंदुत्व को जला दो, और अब मुसलमानों को गुंडा बनना होगा. शरजील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया के कवर फोटो में लिखा कि बाबरी दोबारा बनाएंगे.

शरजील उस्मानी को 10 जुलाई को आतंकवाद रोधी दस्ते ने आजमगढ़ से गिरफ्तार किया था. पिछले साल दिसंबर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकत कानून के विरोध में प्रदर्शनों के मामले में उसे गिरफ्तार किया था.

शरजील ने एक ट्वीट कर कहा, 'आप सभी की प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद. मैं आपके कॉल और संदेशों का जवाब न दे सकने के लिए माफी चाहता हूं. मेरा फोन और अन्य सामान अभी भी एटीएस के पास हैं. मैं डुप्लिकेट सिम कार्ड के माध्यम से इन प्लेटफार्मों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हूं.'

Thank you all for all your prayers and support. I apologise for being able to answer to your calls and messages. My phone and other belongings are still with the ATS. It is only now that I have been able to get access to these platforms via duplicate sim card. pic.twitter.com/pRX974OUVM

