Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out: बॉलीवुड और साउथ के बाद अब भोजपुरी में देखिए 'भूल भुलैया', इस दिन जारी होगा फिल्म का ट्रेलर

Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out: काजल राघवानी अभिनीत (Bhojpuri Actress Kajal Raghwani) फिल्म 'भूल भुलैया' (Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out) के निर्माताओं ने आगामी फिल्म का पहला पोस्टर (Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out) जारी किया. वह (Bhojpuri Actress Kajal Raghwani) इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में जानी जाती हैं और उन्होंने (Bhojpuri Actress Kajal Raghwani) इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया है. अभिनेत्री (Bhojpuri Actress Kajal Raghwani) को मुख्य रूप से गायक-अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के लिए जाना जाता है.

पोस्टर एक हॉरर ड्रामा (Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out) का वादा करता है और इसमें फिल्म (Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out) की पूरी कास्ट दिखाई देती है. इसमें (Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out) गौरव झा, ऋतु सिंह और संजय पांडे भी मुख्य भूमिका में हैं. 'भूल भुलैया' अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित और प्रदीप सिंह, समीर आफताब और प्रतीक सिंह द्वारा निर्मित है.

इसके (Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out) अलावा काजल राघवानी (Bhojpuri Actress Kajal Raghwani) की झोली में 'सलामी', 'लक्ष्मी बिटिया', 'इश्क', 'मेरे हसबैंड की शादी है', 'होटे होते प्यार हो गया', 'प्रजातंत्र', 'एक' जैसी कई भोजपुरी फिल्में (Film Bhool Bhulaiyaa First Look Out) हैं. दिन की सास', 'दंड नायक', 'पड़ोसन', 'तू मेरी मोहब्बत है', 'अमानत', 'प्रजातंत्र', 'देवरानी जेठानी' और 'मुझे कुछ कहना है'.