दूसरी पत्नी के साथ भी पवन सिंह के रिश्तों में आई खटास, लेने जा रहे तलाक, पत्नी ने लगाए कई गंभीर आरोप

पटनाः Bhojpuri Super Star Pawan Singh is getting Divorced Soon: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह दर्शकों के दिलों पर भले राज करते हों लेकिन विवाद है कि उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है. पवन सिंह की पहली पत्नी के बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद पवन सिंह का अक्षरा सिंह के साथ रिश्ता सार्वजनिक हुआ लेकिन पवन ने इस रिश्ते को भी उतनी अहमियत नहीं दी और दूसरी शादी कर ली. इसके बाद पवन और अक्षरा के बीच विवाद गहरा गया और वह अभी तक जारी है.

इस बीच अब खबर आ रही है कि पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से भी तलाक मांग रहे हैं. पवन सिंह ने आरा व्यवहार न्यायालय के फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक के लिए आवेदन किया है. मतलब साफ है कि दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है. उनकी शादीशुदा जिंदगी तनाव के बीच गुजर रही है. पवन सिंह के दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. पवन सिंह के पत्नी के वकील ने तो न्यायालय के बाहर यह तक कह दिया कि दोनों के बीच शादी के बाद से रिश्ते सामान्य नहीं हैं. दोनों के बीच विवाद होता रहता था और पवन सिंह ज्योति सिंह पर अत्याचार भी करते थे. वह ज्योति सिंह के साथ लगातार मारपीट और गाली गलौच करते रहते थे. इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पवन सिंह ने दो बार अपनी पत्नी का गर्भपात भी कराया.

बता दें कि पवन सिंह की यह दूसरी शादी है, इससे पहले पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम ने सुसाइड कर लिया था. तब भी पवन सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सवाल खड़े हुए थे. हालांक पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह के अकेलेपन के समय अक्षरा सिंह का सहारा मिला. दोनों ने कई बार सार्वजनिक मंच से अपने रिश्ते को कबूल भी किया लेकिन अचानक ही अक्षरा के प्रेम में पड़े पवन ने दूसरी शादी कर सबको चौंका दिया था.

पवन सिंह की दूसरी शादी के बाद अक्षरा सिंह ने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे. पवन सिंह ने पहली पत्नी नीलम से 2014 में शादी की थी और 8 मार्च 2015 को नीलम ने सुसाइड कर लिया था. इसके बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह के साथ 2018 में दूसरी शादी की थी लेकिन अब उनका यह जीवन भी पटरी पर नहीं दिख रहा है. पवन सिंह के द्वारा तलाक की अर्जी फाइल करते ही उनकी पत्नी ने उनके ऊपर ढेर सारे गंभीर आरोप लगाए हैं.