PFI: वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, मार्शल आर्ट के नाम पर चला रहे थे हथियार चलाने का ट्रेनिंग कैंप; 2 अरेस्ट

Patna Police Arrested 2 Terrorists: बिहार पुलिस (Bihar Police) ने पटना जिले (Patna) से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे. उनके कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. जिनसे पता चलता है कि दोनों आतंकी वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और मुगलों का राज फिर से स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे थे.

फुलवारी शरीफ से 2 आतंकी गिरफ्तार

पटना के एएसपी मनीष कुमार (ASP Manish Kumar) ने प्रेसवार्ता में बताया कि पकड़े गए आतंकियों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज हैं. मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड ऑफिसर है. वहीं अतहर परवेज पहले देशविरोधी गतिविधियों की वजह से कई साल पहले प्रतिबंधित हो चुके आतंकी संगठन सिमी (SIMI) का सदस्य था. इस संगठन पर बैन लगने के बाद वह पीएफआई से जुड़ गया और इन दिनों उसके राजनीतिक विंग एसडीपीआई के लिए काम कर रहा था.

#WATCH | An excerpt from 8-page long document they shared amongst themselves titled 'India vision 2047' says, 'PFI confident that even if 10% of total Muslim population rally behind it, PFI would subjugate coward majority community & bring back the glory': Bihar SSP Manish Kumar pic.twitter.com/MIId3qUXZE

— ANI (@ANI) July 13, 2022