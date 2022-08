Kailash Vijayvargiya Statement: 'नीतीश कुमार बॉयफ्रेंड बदलने वाली लड़कियों जैसे', बीजेपी का साथ छोड़ने पर कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार सीएम को घेरा

Kailash Vijayvargiya attacks CM Nitish Kumar: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार पर जमकर बरसे हैं. बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश बॉयफ्रेंड बदलने वाली लड़कियों जैसे हैं, वो कब किसका हाथ छोड़ दें नहीं पता. बता दें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ सरकार बना ली है. नीतीश 5 साल के बाद आरजेडी के साथ आए हैं.

बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस कदम को अवसरवादी करार दिया, जो अब एक सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी के अलावा, कांग्रेस और वामपंथी बाहर से समर्थन दे रहे हैं. नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं.

"When I was travelling abroad, someone there said that women there change their boyfriends at any time. Bihar CM is also similar, never know who's hand he may hold or leave...," says Kailash Vijayvargiya, BJP National General Secretary in Indore, MP pic.twitter.com/zKVAbg0e30

— ANI (@ANI) August 18, 2022