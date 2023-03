राहुल गांधी के लंदन वाले भाषण पर बवाल! वरुण गांधी बोले- भारत की बात यहीं पर होनी चाहिए, बाहर नहीं

Varun Gandhi declines Oxford invitation: वरुण गांधी को मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार की कामकाज पर भाषण देने के लिए निमंत्रण मिला था. हालांकि, उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है. उन्हें The House Believes Modi Is On The Right Path विषय पर बोलने के लिए बुलावा आया था.