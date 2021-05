West Bengal Violence: बंगाल के हालात पर BJP का 5 मई को देशव्यापी प्रदर्शन, TMC पर लगाए आरोप

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) चुनावों में टीएमसी की बंपर जीत के साथ ही प्रदेश में कई जगह राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आई हैं. बीजेपी ने इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ओडिशापारा, कूचबिहार, समसपुर, पुरबा बर्धमान समेत कई जगह हिंसा हुई वहीं आरामबाग में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. बीजेपी ने हमलों को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है.

इसी हिंसा को लेकर बीजेपी ने पांच मई को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है. बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में धरना देने के साथ हिंसा का विरोध करेंगे. ये विरोध प्रदर्शन सभी मंडलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा.



The BJP has announced a nationwide dharna on 5th May against the widespread violence unleashed by TMC workers post the election results in West Bengal.

This protest will be held following all Covid protocols across all organisational mandals of the BJP.

— BJP (@BJP4India) May 3, 2021