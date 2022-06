JP Nadda: BJP अध्यक्ष नड्डा ने 13 देशों के राजदूतों से की मुलाकात, बैठक में इस मिशन पर चर्चा

Talks To The Heads Of Embassies Of 13 Countries: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में स्पेन (Spain), ब्रिटेन (Britain) और नेपाल (Nepal) समेत 13 देशों के मिशन प्रमुखों से ‘भाजपा को जानो’ पहल के तहत बातचीत की. भाजपा को जानें अभियान के चौथे चरण में पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फिनलैंड, लिथुआनिया, सर्बिया, यूनाइटेड किंगडम, जमैका, मॉरिशस और थाईलैंड के Head of Missions उपस्थित थे.

'भाजपा को जानें' कार्यक्रम

'भाजपा को जानें (Know BJP)' कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल 2022 को हुई थी. इसका दूसरा चरण 16 मई 2022 को और तीसरा चरण 04 जून 2022 को आयोजित किया गया था. बयान के अनुसार, राजनयिकों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक संगठनों के बीच बेहतर संवाद में विश्वास करती है ताकि वे एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकें. उन्होंने कहा कि भाजपा एक स्वस्थ लोकतंत्र और साझा सांस्कृतिक संबंधों में दृढ़ विश्वास रखती है. 'Know Bjp' अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष दुनिया के अलग-अलग देशों के राजदूतों से मुलाकात कर रहे हैं. इस संवाद कार्यक्रम को मिला कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अब तक यूरोपियन यूनियन सहित दुनिया के 47 देशों के राजनयिकों (Head of Missions) के साथ संवाद कर चुके हैं.

ये भी पढें: नूपुर शर्मा के समर्थन में लिखी पोस्ट, छात्रों ने बवाल के बाद लड़की से मंगवाई माफी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ

नड्डा ने बताया कि बीजेपी अपनी आईडियोलॉजी अपना कामकाज दुनिया को बताना चाहती है और उसी के लिए मशक्कत कर रही है. इससे पहले तीन अलग-अलग बैठकों में 34 देशों के राजदूतों से बीजेपी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात कर चुके हैं. पार्टी के मुताबिक इस बैठक में अधिकांश राजनयिकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से देशों के बीच जन-संपर्क, सांस्कृतिक मेलजोल और अपने-अपने देशों की राजनीतिक पार्टियों के बीच संपर्क तथा विचार विनिमय को लेकर अपने सुझाव रखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ की. भाजपा के विदेश विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर (Rajyavardhan Singh Rathore) और गुरु प्रकाश भी इस दौरान मौजूद थे. ‘भाजपा को जानो’ अभियान विभिन्न देशों में अपनी दृष्टि, मिशन और कार्य संस्कृति को पेश करने की पार्टी की पहल है.

ये भी पढें: डांस करते-करते महिलाओं के बीच ऐसे गिरा शख्स, लोग बोले- ज्यादा पी ली थी क्या?

भाजपा की छवि बनाने की कोशिश

'भाजपा को जानें' अभियान दुनिया के अलग-अलग देशों को भाजपा से परिचय करा रहा है. पार्टी नेता के मुताबिक भाजपा चाहती है कि अलग-अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर संवाद कायम हो ताकि हम एक-दूसरे को समझ सकें और उनके विजन से रूबरू हो सकें. भाजपा स्वस्थ लोकतंत्र और साझी सांस्कृतिक मेलजोल में गहरी आस्था रखती है. बीजेपी का मानना है कि पार्टी की विचारधारा (Ideology) को लेकर कई तरह की शंकाएं विदेशों में है. पार्टी की कट्टर छवि भी बनी हुई है. लिहाजा पार्टी धीरे-धीरे इन सब में बदलाव की कोशिश में लगी है. यही वजह है कि पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष दुनिया के तमाम देशों के राजदूतों (Diplomats) को एक-एक कर ना सिर्फ पार्टी और संगठन के बारे में बता रहे हैं बल्कि असल में बीजेपी की आईडियोलॉजी क्या है, किस तरह से काम करती है इसकी भी जानकारी दे रहे हैं ताकि बीजेपी की बेहतर छवि पूरी दुनिया में बन सके.

LIVE TV