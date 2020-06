बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने की सीएम ठाकरे की तारीफ, दिया ये बयान

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी (Arshad Warsi) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ की है. उन्होंने निसर्ग तूफान और कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए ठाकरे द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की है. अरशद वारसी ने सीएम ठाकरे की तारीफ में ट्वीट किया है.



वारसी ने लिखा, 'मुझे नहीं लगता कि किसी सीएम को अपने कार्यकाल की शुरुआत में इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा होगा. वह बहुत मुश्किल से अपने ऑफिस में सेटल हुए थे और फिर उन्हें मुंबई जैसे भीड़ भरे शहर में वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा और अब ये तूफान..'

I don’t think any CM has had to face such huge challenges right at the start of his term, as the @CMOMaharashtra. He barely settled in his office & had to deal with global pandemic in a crowded city like Mumbai and now a cyclone...

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) June 3, 2020