Gujarat में गरबा के दौरान CM अरविंद केजरीवाल पर फेंकी गई बोतल, सामने आया चौंकाने वाला Video

Bottle thrown at CM Arvind Kejriwal: गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं. गुजरात में अरविंद केजरीवाल अपने हर संबोधन में भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं. भाजपा भी लगातार आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है. इस बीच AAP नेताओं ने रविवार को कहा कि गुजरात के राजकोट शहर में एक गरबा कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्लास्टिक की पानी की बोतल फेंकी गई. शुक्र रहा कि बोतल उनके सिर से नहीं टिकराई और बेहद करीब से दूसरी तरफ जा गिरी.

वायरल हो रहा वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है. यह घटना राजकोट में शनिवार की रात केजरीवाल की नवरात्रि कार्यक्रम की यात्रा के दौरान प्रकाश में आई. वीडियो में देखा जा सकता है कि बोतल पीछे से AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की ओर फेंकी गई थी. इस दौरान केजरीवाल प्रतिभागियों के अभिवादन में हाथ हिलाते हुए चल रहे थे.

Water bottle thrown at Arvind Kejriwal in #Rajkot, (#Gujarat)

#Delhi CM had come to attend #Garba program pic.twitter.com/dLz4GdvHt3

— विनीत ठाकुर (@yep_vineet) October 2, 2022